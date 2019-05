TO ni uspelo še NIKOMUR: Oblak spet najboljši v Španiji, ta niz je resnično IMPRESIVEN! Ekipa Slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak bo še četrtič zaporedoma dobitnik nagrade Zamora, ki jo prejme najboljši vratar španske lige. To doslej ni uspelo še nobenemu in kot poročajo španski mediji, njegovega dosežka najbrž nihče tudi ne bo tako hitro ponovil.



