Minulo soboto je v Koper priplula ladja Mein Schiff 6 ladjarja TUI Cruises z 2500 potniki in 1030 člani posadke. Gre za eno večjih ladij, ki so ga doslej obiskale, v tem tednu pa v Kopru pričakujejo še tri potniške ladje s skupno skoraj 5000 potniki, poročajo Primorske novice. Dolga je 296 metrov in široka 42 metrov. Je tudi ena mlajših ladij flote TUI Cruises, saj so jo splovili v začetku leta 201 ...