42. dolenjski knjižni sejem poudarja pomen branja in znanja RTV Slovenija V Galeriji Krka v Novem mestu se je danes začel 42. dolenjski knjižni sejem, ki bo do petka predstavljal slovensko letno knjižno bero, gostil več pogovorov in tudi srečanje najmlajših literatov.

