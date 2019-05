Obetavni Arp predčasno iz Hamburga v München, Pizarro še eno sezono v Bremnu RTV Slovenija Vodstvo Stuttgarta je imenovalo Tima Walterja za glavnega trenerja do junija 2021. Nekdanji trener mlajših selekcij Bayerna in Karlsruheja je v letošnji sezoni v drugoligaški konkurenci vodil Holstein Kiel in ga pripeljal do šestega mesta.

