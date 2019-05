Beograd leta 1988? Ne, to je Kontičevo Velenje, ki se je ustavilo v svinčenih časih … Demokracija Nekdanje Titovo Velenje očitno kar ne more iz okov ujetosti v svojo komunistično preteklost. Za slednje vseskozi skrbi predvsem tamkajšnji župan Bojan Kontič, ki se zavestno trudi za to, da celotna občina Velenje postaja vedno bolj jugonostalgična. Poleg ohranjanja komunističnega videza kraja k temu zagotovo pripomorejo koncerti različnih balkanskih turbofolk zvezd ter dogodki s preživeto komunist ...

