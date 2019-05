Cenejši bencin in dražji dizel Primorski dnevnik Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, sta se na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest v Sloveniji opolnoči spremenili. Bencin se je pocenil za dva centa na 1,335 evra, dizel pa podražil za 0,1 centa na 1,293 evra za liter. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega g ...

