Od leta 2021 nič več plastičnih krožnikov in slamic Primorski dnevnik Svet EU je danes potrdil direktivo, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo v EU, s čimer je direktiva naredila še zadnji korak v postopku sprejemanja. Prepoved bo od leta 2021 veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative, med njimi plastični krožniki, vatirane palčke in slamice. Eden glavnih namenov direktive je zmanjšati količino plastičnih odpadkov, ki jih ...

