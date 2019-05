Nemški tisk o obisku Merklove na Hrvaškem: Thompsonova pesem je zasenčila nastop kanclerke topnews.si Nemški mediji so poročali o obisku kanclerke Angele Merkel v Zagrebu, Der Tagesspiegel pa piše, da so njen nastop na predvolilnem shodu HDZ zasenčili presenetljivi nacionalistični toni pesmi “Lijepa li si” Marka Perkovića Thompsona, ki poveličuje ustaštvo in katerega nastope so večkrat v zadnjih letih v Nemčiji prepovedali. Deutsche Welle poroča, da se nemški gostje […]

