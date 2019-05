V Sloveniji opažajo porast mišje mrzlice Lokalec.si Nacionalni inštitut za javno zdravje letos v Sloveniji opaža porast primerov mišje mrzlice oz. hemoragične mrzlice z renalnim sindromom – HMRS. Do 16. maja so zaznali že 75 primerov HMRS, in sicer pri 59 moških in 16 ženskah. Oboleli prihajajo iz že znanih žarišč mišje mrzlice, in sicer: 38 iz jugovzhodne Slovenije, 19 iz podravske, štirje […]

