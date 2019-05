Stavka pri Alitalii povzroča motnje v italijanskem zračnem prometu RTV Slovenija Piloti, kabinsko in letališko osebje v italijanskem letalskem prevozniku Alitalia so opolnoči začeli 24-urno stavko, s katero opozarjajo na negotovost glede prihodnosti družbe in njenih zaposlenih.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Alitalia Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Primož Roglič

Luka Dončić

Janez Janša

Iris Mulej