V dobrodelni akciji posadili 7.250 dreves za zeleno prihodnost Črne na Koroškem Dnevnik Občino Črna na Koroškem je v zadnjih letih prizadelo veliko naravnih katastrof – neurja, plazovi, poplave in vetrolomi. Prav vetrolomi so v bogatih gozdovih povzročili velikansko in nepopravljivo škodo, imeli bodo dolgoročne posledice in stanje...

Sorodno Oglasi