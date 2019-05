V Sindikatu policistov Slovenije so prepričani, da je sodelovanje med aktualnim ministrom Boštjanom Poklukarjem in sindikatom najslabše v zgodovini sindikata, ki so ga policisti ustanovili leta 2008 in je eden od dveh policijskih sindikatov. Predsednik sindikata je poudaril, da je sodelovanje na najnižji ravni, socialni dialog pa na mrtvi točki.