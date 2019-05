SŠK odgovarja iniciativi Dovolj.je: Želimo sodelovati RTV Slovenija Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so poudarili, da ob lastnem prizadevanju za zaščito otrok spremljajo tudi prizadevanje vseh civilnodružbenih pobud in državnih organov na tem področju in da so odprti za sodelovanje z njimi.

