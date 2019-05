Zahović(a) na lovu za Kronavetrom Sportal Danes se obeta nepozabnih in zelo dinamičnih 90 minut prvoligaškega nogometa, saj bo vseh pet tekem predzadnjega kroga odigranih ob istem času. V Ljudskem vrtu bo slavnostno, saj bo prvak Maribor povzdignil ''kanto''. Največji neznanki predstavljata boj za četrto in osmo mesto, odsotnost najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije Roka Kronavetra pa bodo skušali izkoristiti najbližji zasledovalci in ga prehiteti.

