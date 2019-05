Šarec v Park vojaške zgodovine povabil še več šolarjev Primorske novice V Parku vojaške zgodovine so včeraj obeležili še eno razvojno pomembno prelomnico, vpis v razvid muzejev. S tem je tudi država potrdila, da so v Pivki svojo prvotno ambicijo - razvojno oviro spremeniti v razvojno priložnost in postaviti “dober turistični produkt” - že zdavnaj presegli in postali vojaški muzej “izjemnega pomena za državo”.

