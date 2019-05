Na Poljskem so se rodili prvi šesterčki RTV Slovenija V Krakovu so se rodili prvi šesterčki v državi. Kot so pojasnili v tamkajšnji porodnišnici, so štiri deklice in dva dečka prišli na svet s carskim rezom v 29. tednu nosečnosti.

