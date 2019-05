Zaradi takšne "nerodnosti" bolniki izgubljajo darovalce zurnal24.si Krvodajalci za čas odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi prejmejo polno nadomestilo, darovalci tkiv in organov pa so upravičeni zgolj do znižanega nadomestila. Poslanci v odpravo takšnega varčevanja.

