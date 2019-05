Dobro si jih zapomnite! Ti poslanci leve koalicije, ki imajo polna usta socialne države, so zavrnili Demokracija Predlog slovenskega demografskega sklada, ki bi s prenosom vsega državnega premoženja omogočil trajnosten vir pokojnin za lepšo prihodnost upokojencev, je po zaslugi leve večine končal svojo pot. Proti so glasovali celo v “upokojenski” stranki DeSUS, kjer so svojo politično bazo pustili povsem na cedilu.

Sorodno







Oglasi