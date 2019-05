Te dni v Portorožu poteka že 22. Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi, na kateri se je zbralo več kot dvesto strateških komunikatorjev in drugih, ki so tako ali drugače povezani s stroko. Udeleženci se poleg področja odnosov z javnostmi posvečajo tudi sodobnim izzivom in tematikam, kot so umetna inteligenca, lažne novice, generacija Z in druge, ki pomembno vplivajo tako na razvoj področja kot družbe v celoti. Na dogodku so organizatorji podelili tudi Prizme, nacionalne strokovne nagrade za odličnost komunikacijskih kampanj na področju odnosov z javnostmi.