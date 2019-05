V Sežani zjutraj na ulici našli okrvavljenega moškega s hudimi poškodbami glave Reporter Na Partizanski cesti v Sežani so danes ob 7.25 našli poškodovanega moškega. Ker je moški obležal ob pločniku s hudimi poškodbami glave, so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegova identiteta za enkrat ni znana, so danes sporočili s

