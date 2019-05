Renault megane znova kralj Zelenega pekla #video SiOL.net Renault se je vrnil na ''prizorišče zločina'' in zopet postal kralj Nürburgringa. Z modelom megane RS trophy-R so za dobre tri sekunde popravili rekord honde civic type-r in postavili letvico na sedem minut in 40 sekund.

