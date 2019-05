Medenova zaradi poškodbe prisiljena končati reprezentančne priprave Sportal Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se na Rogli pripravlja na evropsko prvenstvo, ki ga bosta od 27. junija do 7. julija gostili Srbija in Latvija. Iz slovenskega tabora pa so sporočili, da je zaradi poškodbe kolena priprave končala Sara Meden.

