Po dnevu odprtih vrat s predstavitvijo gledaliških poklicev in bogatega pedagoškega programa v SNG Drama Ljubljana je Drama slavnostno sklenila torek, 21. maja, z razgrnitvijo repertoarja za sezono 2019/20, ki ga povezuje ljubezen in njen boj s silami in razmerami sodobne vsakdanjosti.



