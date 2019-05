Na cestah na Celjskem in Koroškem letos ugasnilo že enajst življenj Večer Najpogosteje so povzročitelji vozili v napačno smer ali prehitro, pogosto so nepazljivi tudi pešci. Policijska uprava Celje ob robu predstavitve pereče prometne slike potrdila še, da je danes prejela prijavo občine Šoštanj o skrunitvi spomenika Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju.

