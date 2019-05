Na ministrstvu za kulturo prejeli predlog vodstva RTVS za dvig rtv-prispevka Primorske novice Na ministrstvu za kulturo so danes za STA pojasnili, da so v torek od vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS) prejeli predlog za dvig rtv-prispevka, ki mu je priloženo obsežno gradivo. Ker so šele na začetku proučevanja predloga, se o njem še niso želeli izreči. Predvidoma bodo lahko na ministrstvu več povedali sredi prihodnjega tedna.

