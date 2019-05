Kmeti po posvetu z ministrstvom o odstrelu grozijo s protesti SiOL.net Predstavniki kmetov so po posvetu s predstavniki okoljskega ministrstva o odstrelu zveri zagrozili s protesti. Posvet so označili za izgubo časa in napovedali neprijeten korak naprej, če jih ministrstvo ne bo slišalo. Državni sekretar Marko Maver jih je pozval, naj izkoristijo možnosti za financiranje dodatnih ukrepov, ki ostajajo neizkoriščene.

