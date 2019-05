Rogovci: Na srečanju z občino želimo najti mirno rešitev spora RTV Slovenija Uporabniki Avtonomne Tovarne Rog, ki bodo konec meseca ostali brez sodnega varstva, so sporočili, da nameravajo organizirati srečanje s predstavniki občine in najti mirno in produktivno rešitev spora.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Saša Arsenovič

Ilka Štuhec

Janez Janša

Primož Roglič