Pogrešana 58-letna Milka Kantar Popović iz Ljubljane Dnevnik Pogrešana je Milka Kantar Popović iz Ljubljane. Stara je 58 let, visoka 165 centimetrov in kratkih rjavih las. Oblečena naj bi bila v dolgo jakno bele barve in črno trenirko. Nazadnje je bila opažena na območju Fužin, so sporočili s Policijske...

