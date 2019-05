Slovenski čebelnjak za papeža Frančiška RTV Slovenija Vatikanski vrtovi so bogatejši za slovenski čebelnjak. Gre za darilo, s katerim Slovenija papežu in Svetemu sedežu želi prenesti sporočilo o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter prizadevanja države za njihovo zaščito.

