Zidanškova in Srebotnikova uspešni, Blaža Rolo loči še ena zmaga Sportal Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik in njena partnerica v ženskih dvojicah Američanka Raquel Atawo sta z zmago začeli turnir WTA v Nürnbergu. Odlično kaže tudi Blažu Roli, ki je v drugem krogu kvalifikacij za nastop na letošnjem drugem turnirju za grand slam v Parizu premagala Ekvadorca Roberta Quiroza s 6:2 in 6:3. Tamara Zidanšek je zmagala v drugem krogu turnirja v Nürnbergu, s 6:3 in ...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Avstralija

Blaž Rola

Ekvador

Katarina Srebotnik Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Primož Roglič

Janez Janša

Blaž Rola

Marko Šuler