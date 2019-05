Štirje družinski zdravniki iz ZD Brežice z junijem dajejo odpovedi zaradi nevzdržnih sistemskih delovnih razmer, ki ne omogočajo več varne in kakovostne skrbi za bolnike. Odpovedni rok se jim izteče konec avgusta, a so vodstvu predlagali podaljšanje do 15. septembra. Odpovedi so namreč pripravljeni umakniti ob uresničitvi njihovih zahtev.