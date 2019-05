Celjani predčasno do 23. zvezdice Dnevnik Rokometaši Celja Pivovarne Laško so novi (stari) državni prvaki. Na tekmi osmega kroga v končnici za prvaka v prvi slovenski ligi so v Zlatorogu premagali Riko iz Ribnice z 28:24 (15:13) in se dva kroga pred koncem veselili že 23. lovorike.

