Bišćan z Rijeko do hrvaškega pokala - v finalu padel Dinamo RTV Slovenija Igor Bišćan, lani prvak in pokalni zmagovalec z Olimpijo, je po oktobrski selitvi na Reko osvojil lovoriko tudi z Rijeko. V finalu hrvaškega pokala v Pulju so njegovi varovanci s 3:1 premagali zagrebški Dinamo.

