Američani ob obali Aljaske prestrezajo ruske bombnike in lovce Reporter Ameriška vojaška letala so včeraj že drugič v dveh dneh prestregla ruska letala, ki so vstopila v zračno tamponsko območje ob obali Aljaske, so sporočili iz poveljstva zračne obrambe Severne Amerike (Norad). V Moskvi so potrdili, da so njihova letala lete

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kanada

Moskva Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Alenka Bratušek

Marjan Šarec

Darko Milanič

Zmago Jelinčič Plemeniti