Dragić, Gajser in druščina pomagali otrokom na rehabilitaciji na URI Soča #foto SiOL.net Kopica znanih Slovencev, med katerimi so bili številni športniki, je v prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča v okviru 6. mini oviratlona otrokom, ki so v Soči na rehabilitaciji, pomagala premagovati ovire na razgibanem poligonu in jim polepšala dan. Tako kot vedno se je na klic dobrodelnosti odzvala družina Gajser, otrokom pa se je pridružil tudi košarkar Goran Dragić.

