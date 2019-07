Na Siciliji zaradi izbruha Etne zaprli letališče Primorske novice Na Siciliji je ponoči izbruhnil ognjenik Etna, največji aktiven vulkan v Evropi. Zaradi pepela, ki ga je izbruhal v zrak, so začasno zaprli dve letališči, tudi tisto v drugem največjem mestu na otoku Catania. Zjutraj so to letališče delno odprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Aleš Šabeder

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Dončić

Rok Kronaveter