Noro: osem let po jedrski katastrofi odprli plažo nedaleč od Fukushime Demokracija Japonsko mesto Minamisoma je danes uradno ponovno odprlo plažo Kitaizumi okoli 25 kilometrov severno od močno poškodovane jedrske elektrarne Fukushima. Plaža je bila pred jedrsko katastrofo leta 2011 priljubljeno mesto za surfanje, na njej so izvedli več nacionalnih in svetovnih prvenstev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

