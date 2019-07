V Prijedorju po 27 letih pokopali muslimanske žrtve pokola, ki so ga zakrivili bosanski Srbi Reporter Več sto ljudi se je včeraj zbralo na pokopu posmrtnih ostankov 86 muslimanskih žrtev pokola, ki so ga sile bosanskih Srbov zakrivile v Prijedorju v začetku vojne v BiH. Posmrtne ostanke žrtev, večinoma moškega spola in mnogih najstnikov, so odkrili v množ

Sorodno

Oglasi