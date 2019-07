Če greste prihodnji teden v Italijo, računajte na stavke v transportu in letalskem prometu SiOL.net Tisti, ki boste prihodnji teden potovali po Italiji, bodo potrebovali veliko mero potrpljenja. Sindikati so namreč za sredo napovedali stavke v transportu po vsej državi, v petek naj bi stavke ohromile letalski promet. Sindikati od vlade v Rimu med drugim zahtevajo ukrepe za izboljšanje prometne infrastrukture in preprečevanje nelojalne konkurence.

