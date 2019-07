Ob 17.35 je na izvozu iz avtoceste Novo mesto zahod prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali pri usmerjanju prometa, odklopili akumulatorja na vozilih, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in odstranili dele razbitih vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve lažje poškodovani osebi, so sporo ...