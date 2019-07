Kradel po hišah, ko so bili lastniki doma Večer Predrzneža, ki je v juniju in juliju vlamljal v stanovanja in hiše v Mariboru, Miklavžu na Dravskem polju, Račah in Slovenski Bistrici, so prijeli. Gre za 39-letnega odvisnika od drog. Policija poziva: "Če ste med oškodovanci, se zglasite na PP Maribor II."

Sorodno











Oglasi Omenjeni Maribor

Samsung Najbolj brano Osebe dneva Aleš Šabeder

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Dončić

Rok Kronaveter