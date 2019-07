Za konec svetovnega prvenstva v Krakovu še bron Tineta Kanclerja Sportal Zadnji dan kajakaških tekmovanj v Krakovu so bile na sporedu še preizkušnje svetovnega prvenstva v ekstremnem slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zelo uspešen teden za slovensko ekipo je v stilu zaključil Tine Kancler, ki je v konkurenci mlajših članov zasedel tretje mesto. V mladinski konkurenci je tekmoval Vid Oštrbenk in obstal v polfinalu.

