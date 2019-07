Šentjernejčanka Klara Lukan je na evropskem prvenstvu za starejše mladince v atletiki do 20 let, ki je potekalo na Švedskem, v finalu teka na 5.000 m osvojila zlato medaljo.Z rezultatom 16:03,62 je popravila tudi svoj slovenski rekord za starejše mladinke. Vodila je od štarta do cilja. Drugouvrščena Italijanka Nadia Battocletti je zaostala za skoraj šest sekund (16:09,39). preberite več » ...