15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina: Med zombiji, klišeji in vinom Dnevnik Grossmannov festival fantastičnega filma in vina ima tako v Sloveniji kot v tujini krog zvestih oboževalcev. Tudi na petnajsti izdaji festivala je vladalo živahno vzdušje – četudi včasih na račun filmskega programa. Ali kot je rekel navdušeni finski...

Sorodno



Oglasi