Janez Janša o tem, da Slovenija še ni v normalni demokraciji Dnevnik »V normalni demokraciji je tako, da odgovornost oziroma vlado običajno prevzame tisti, ki zmaga na volitvah in tisti, ki dobi najvišje zaupanje ljudi. Slovenija še ni tam, to vemo.« *** Janez Janša politik, poslanec v DZ in...

Sorodno

























Oglasi