Stotine gasilcev v boju z obsežnimi gozdnimi požari na Portugalskem 24ur.com Osrednji, gorati del Portugalske, so zajeli večji gozdni požari, proti katerim se bori 800 gasilcev. Gre za največjo intervencijo v državi doslej, požare pa gasijo tudi s 13 letali in helikopterji. Gasilcem je na pomoč priskočila tudi vojska, uspeli pa so obvladati že dva od treh večjih požarov.

