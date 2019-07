Iran razbil mrežo vohunov Cie, Američanom grozijo strašne kazni zurnal24.si Iranske oblasti so danes sporočile, da so varnostne agencije razbile vohunsko mrežo ameriške obveščevalne agencije Cia in aretirale 17 ljudi. Nekatere so obsodili na smrt, druge na dolgoletne zaporne kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.

