Kitajska mafija v Hongkongu pretepala demonstrante? #video SiOL.net Moški, oblečeni v bele majice in oboroženi z lesenimi in železnimi palicami, so v nedeljo pozno zvečer na železniški postaji in vlakih napadli demonstrante, ki so se vračali domov s protivladnih protestov v Hongkongu. Policija je posredovala šele po več kot eni uri. Zaradi poškodb so v bolnišnice sprejeli več kot 40 ljudi. Domnevajo, da bi lahko bili pretepači člani kitajske mafije.

