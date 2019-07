Kim Pletikos za las zgrešila zlato skupino Sportal Slovenska jadralka Kim Pletikos je po sedmih regatah in četrtem dnevu svetovnega prvenstva v jadralnem razredu laser radial, ki poteka v zalivu Miho na Japonskem, ostala na 58. mestu (126 točk). V prvih dveh plovih srebrne skupine je bila 28. in tretja. Njena sestra Lin Pletikos se je tudi ostala 72. med 111 tekmovalkami, bila je 31. in osma (153).

