Požari na Portugalskem skoraj v celoti pod nadzorom Dnevnik Obsežni gozdni požari, ki so zajeli osrednji del Portugalske, so skoraj v celoti pod nadzorom, so danes sporočili gasilci. Ob tem so posvarili, da bi lahko močan veter ponovno razplamtel ognjene zublje na goratem in gozdnatem območju Castelo Branco,...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Portugalska Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Jure Leben

Aleš Šabeder

Peter John Stevens

Borut Pahor